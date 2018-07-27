CHP'den şeker fabrikaları için araştırma istemi

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, önergesinde, fabrikaların özelleştirilmesiyle birlikte iş yerleri değişen, işsiz kalan, kıdem ve ihbar tazminatlarını alamayan işçilerin durumunu TBMM gündemine taşıdı.

Özelleştirme işsizlik ve göç getirdi…

Kadim Durmaz önergesinde şu ifadelere yer verdi “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin insan sağlığından, ekonomik bölgesel gelişmişlik düzeyine, işçi haklarından, istihdam sorunlarına, nüfus yapısına kadar birçok etkisi oldu. Binlerce işçinin, pancar tarımından geçimini sağlayan binlerce çiftçinin ve şeker tarımına bağlı çalışan binlerce yurttaşın geleceğinin karartıldı. Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesiyle, bölgesel kalkınma ve ülke ekonomisi büyük zararlar gördü.

Durmaz; Özelleşen Fabrikalar Araştırılsın…

Fabrikaların özelleşmesiyle birlikte birçok işçi yıllarca yerleşik olduğu kentlerden göç etmek zorunda kaldı, farklı illerdeki fabrikalara tayinleri çıkan işçilerin statüsü değişerek sosyal hak kaybına uğradıkları tespit edildi. Sendikalı işçilere yönelik sürgün politikası yürüten fabrika sahipleri işçilerin fabrikalara girmesine dahi izin vermedi. İş kolu farklılıklarının ortaya çıkması ve zorunlu emeklilik sebebiyle sendikalı işçi sayısında büyük düşüş yaşandı. Bazı fabrikalarda işsiz kalan işçiler var, “fabrika özelleşirse kimse mağdur olmayacak, işçilerin haklarını koruyacağız” sözleri tutulmadı. Özelleşen 14 şeker fabrikasında bulunan 169 mühendisin durumunun ne olacağı da henüz belli değil! Esnaf, çiftçi, nakliyeci, besici, geleceksizlik ve karamsarlık içinde!

İşsizlik, göç, tarımsal alanların yok olması, işçilerin hak kayıpları, sağlıksız nesillerin oluşması şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ortaya çıkan ilk sorunlardır. “

Fabrikaların özelleştirilmesinden sonra ortaya çıkan sorunların çözümünün sağlanabilmesi için yerinde inceleme ve araştırma yapılması gerektiği inancı ile meclis araştırması önerisinde bulunduk. Bu konunun peşini bırakmayacağız.