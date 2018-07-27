Kılıçdaroğlu: Gerekirse MYK’da da değişiklik yaparız

Ege Medyası- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun çağrısı üzerine 59 İl Başkanı Ankara’ya çıkarma yaparak, olağanüstü kurultay çağrısına karşı çıktı ve Genel Merkez ile yola devam sinyali verdi. İl Başkanları yaptıkları açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya geldi.

Edinilen bilgiye göre kritik görüşmede Kılıçdaroğlu, il başkanlarının açıklama yapılmasına ilişkin parti içi muhalefetten gelen eleştirilere yanıt vererek, “Yapılan eleştiriler moralinizi bozmasın. İl Başkanları, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmişledir. Teşkilatın sesi il başkanlarımızdır. Böyle bir tabloya müdahale etmeleri de en doğal haklarıdır” ifadesini kullandığı öğrenildi.

“YEREL SEÇİME HAZIRLANIN”

İl Başkanları’ndan olağanüstü kurultay taleplerine fazla takılmadan

hemen yerel seçim hazırlıklarına başlanmasını talep eden Kılıçdaroğlu,

“Biz Genel Merkez olarak yerel seçim konusunda bütün hazırlıklarımızı

tamamladık. Yarın seçim yapılsa biz hazırız. Yerel seçimlerde adaylarımızı örgütümüzle birlikte belirleyeceğiz. Örgütümüzün taleplerini dikkate alacağız. Özellikle parmizde olmayan belediyelerle ilgili çalışmalarınızı hemen tamamlayın. Hangi adayla kazanacaksak onu bulun biz Genel Merkez olarak hemen ilan edelim ve çalışmaları başlatalım” talimatını verdiği bildirildi.

“NE ÇABUK UNUTULDU”

Geçtiğimiz günlerde yapğı değişim çağrısına açıklık geren Kılıçdaroğlu, “2010 yılında genel başkan olduktan sonra önümdeki en önemli görev parti reformuydu. Yepyeni bir siyaset anlayışını bu partiye yerleşrmeye çalıştım.Tüzüğe en az yüzde 85 ön seçim şartını ben koydurdum. 2 kez üst üste kontenjan adayı olanların, üçüncü kez aday olamayacaklarına ilişkin tüzüğe ben koydum. Cinsiyet ve kadın kotası benim dönemimde geldi. Parti içi demokrasi konusunda herkese örnek durumdayız. Partide gerçekleştirdiğimiz devrimniteliğindeki bu değişiklikler ne çabuk unutuldu” siteminde bulunduğu kaydedildi.

“GEREKİRSE MYK DA DEĞİŞİR”

CHP’nin tabandan başlayarak tavana kadar yeniden örgütlenmesi

gerektiğini de vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Örgüte eski alışkanlıklar, hastalıklar yüzde 100 bitmedi. Ama bunu bireceğiz. Bunu örgütümle beraber yapacağız. Gerekirse MYK’da da değişiklik yapılır.Bugüne kadar yaptım zaten. Ama bu aşamada farklı anlaşılmalara meydanvermemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.