Erdoğan: Sakın ha, bunların oyununa gelmeyin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak ülkemizi BRICS liderler zirvesine davet eden Ramafoza'ya teşekkürlerimi sunuyorum, yarın başbaşa görüşmemizi gerçekleştireceğiz.

Dünya 5 ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Türkiye olarak son 16 yıldır Afrika kıtası ile işbirliğini geliştirmeye özen gösteriyoruz.

Afrika ülkelerinin ülkemizdeki büyükelçilik sayısı 10'dan 33'e çıktı.

Türkiye olarak Tika, Türkiye Diyanet Vakfı ve Maarif Vakfı ile kardeşlerimizin hizmetindeyiz.

Her geçen yıl ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı giderek artıyor. Yüzbinlerce Afrikalı kardeşimiz gerek kutsal topraklara ziyaretini gerek başka ülkelere ziyaretlerini Türkiye üzerinden gerçekleştiriyor. Kardeş olmak, birbirinden haberdar olmayı gerektirir. Birbirinin derdinden, sıkıntısından haberi olmayanların kardeşliği lafta kalır.

Batılı ülkeler, Aylan bebeklerin çocuk bedenleri karşısında kıllarını kıpırdatmazlarken sizler, Suriye'li kardeşlerimizi desteklediniz. Batılı ülkeler sınırlarına dayanmış insanları dikenli tellere mahkım ederken siz tüm imkanlarınızı Suriye için seferber ettiniz. Ecdadımız istiklal mücadelesi verirken yaptığınız gibi Suriyeli kardeşlerimizin hakkını savundunuz.

Küçük bir kurdun koskoca bir ağacı çürüttüğü gibi Müslümanalrın enerjisini tükettiği asıl bela terör ve mezhep eksenli fitnelerdir.

FETÖ'nün en yoğun olduğu yer, ABD'den sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'dir.

Sakın ha bunların oyununa gelmeyin. Bunlar ciddi manada teröristtir.

Proje terör örgütleri adeta mantar gibi farklı coğrafyalarda türüyor. Bunların tek hedefi müslümanlardır. El Kaide; Pakistan ve Afganistan başta olmak üzere tüm dünyada müslüman kanı dökmüştür. DEAŞ en büyük zararı müslümanlara vermiştir.