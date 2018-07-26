Ali Kılıç'tan Sevilay Yılman'a kurultay cevabı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, kurultay tartışmalarına müdahil olan havuz medyası yazarı Sevilay Yılman'a, "Benim çağrım CHP'li yoldaşlarıma. Yoksa siz de tercih mi değiştirdiniz? Partimizde görevdemisiniz" diyerek sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay ve imza tartışmalarına havuz medyasının yazarı Sevilay Yılman da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı twitterda mezhepçilik ve bölücülük ile suçlayan Sevilay Yılman'a Kılıç'ın cevabı gecikmedi. Yılman'ın Anadolu'ya uzak olduğunu savunan Kılıç; "Satırlarınızı okudukça mesleğim olan gazetecilik adına utandım. Hacı Bektaş Veli, Hz. Mevlana, Yunus Emre ve niceleri sadece bir mezhep ya da grubu mu temsil ediyor? Ne acıdır ki Anadolu'ya uzak birey olarak halkın huzuruna 'Bir Bilen' olarak çıkıyorsunuz" dedi.

"SİZ DERT ETMEYİN"

Kurultay tartışmalarına ilk günden bu yana gündeminden düşürmeyen havuz medyasını da eleştiren Kılıç, açıklamasını CHP'ye gönül veren yol arkadaşlarına yaptığını vurguladı. Kılıç; "Benim seslenişim Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren yol arkadaşlarıma yönelik. Pankartını asan, sokakta yağmurda çamurda kışta bayrağını onurla dalgalandıran ve rozetini gururla taşıyan dostlarım içindi. Tercih mi değiştirdiniz? Yoksa görevde misiniz? Partimizde emeği olan her arkadaşımız ve dostumuzla demokratik ortamlarda biz el ele kol kola düşüncelerimizi paylaşır ve partimiz için en iyi yol ve yönteme kanaat getiririz. Lütfen siz dert etmeyin. Ülke gerçeklerini Halkın Anayasal Hakkı gereği paylaşmak derdiniz olsun" diyerek havuz medyası yazarı Yılman'ın parti içi tartışmalara müdahil olmasına sert tepki gösterdi.