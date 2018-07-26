Fatih Erbakan çalışmaları hızlandırdı

Bu arada yeni bir parti kurma çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi. Son seçimlerde iktidara karşı muhalefette yer alan Saadet Partisi’ne karşı, Fatih Erbakan harekete geçti. Necmettin Erbakan’ın oğlu olan Fatih Erbakan yeni parti çalışmalarına da başladı.

Erbakan Vakfı bünyesinde yaptığı sunumda kendisini, “Erdoğan’dan sonra Türkiye’yi yönetecek isim” olarak yansıtan Erbakan, parti stratejilerini de takipçileriyle paylaştı.

Fatih Erbakan yeni partinin 2019 yerel seçimlerine katılacağını geçen ay ifade etmişti.

İşte Erbakan’ın o sunumundan bir bölüm: