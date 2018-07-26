Tufan Türenç'ten kurultay yorumu

Gazeteci Tufan Türenç, CHP'de yaşanan kurultay tartışmasıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer CHP delegesi değişime karar vermişse bunu kimse engelleyemez. Bu delege 1972’be koca İsmet Paşa’ya devirdi yerine Ecevit’ getirdi. İsmet Paşa sonuç açıklandıktan sonra ayağa kalkmış, çeketini iliklemiş ve Ecevit’i kutlamıştı. CHP delegesi bırakın il başkanlarını lideri bile dinlemez. CHP’de İl başkanları delegeyi yönlendiremez. Delege kararını vermişse kimseyi dinlemez." dedi.



