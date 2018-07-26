CHP'de bir il daha 'değişim' için imza verdi

Muharrem İnce'den CHP'li vekillere mesaj

GERÇEK GÜNDEM - CHP'de bugün 59 il başkanının "Kurultay taleplerinizden vazgeçin" açıklamasının ardından kurultayla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan CHP Karabük kurultay kararını verdi.



CHP Karabük İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'değişim' çağrısında bulunularak olağanüstü kurultay toplanması için imza verildiği duyuruldu.

59 CHP il başkanından ortak 'kurultay' açıklaması

CHP Karabük İl Başkanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:



"24 Haziran seçimlerinden sonra parti içerisinde yaşanan Kurultay tartışmaları üzerine Karabük İl yönetim kurulumuz, ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulları, kadın ve gençlik kollarımız ve parti üyelerimiz ile İl Başkanlığımızda geniş kapsamlı bir toplantı yapılmış olup, bu toplantı neticesinde kurultayın toplanması konusunda partililerimiz görüş bildirmişlerdir.

Bizde örgütümüzün verdiği karar doğrultusunda konuyu milletvekilimiz Hüseyin Avni Aksoy’a illettik. Kurultayın toplanması konusunda Milletvekilimiz Sayın Aksoy ve kurultay delegelerimizle imzalarımızı göndermiş bulunmaktayız.



Kurultayımızın Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve ülkemizin geleceğine hayırlı olmasını dileriz."

Gaye Usluer'den Genel Merkez'e 'engelleme' suçlaması