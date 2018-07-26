GERÇEK GÜNDEM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı görevinden istifa ederek 'değişim' için imza veren kurultay delegesi Ekrem Kerem Oktay'dan yeni açıklama geldi.

CHP’de kritik istifa



CHP'li Ekrem Kerem Oktay, "YENİLENELİM, DEĞİŞELİM, TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRELİM" başlıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Olağanüstü Kurultay toplanması için tüzüğümüzün tarafından öngürülen sayıda imza toplandığı görülüyor. Ancak karşı karşıya olduğumuz mesele bir sayı meselesi değil, bir ilke meselediri. 24 Haziran'da hiçbir şey yaşanmamış gibi mi davranacağız yoksa kendi iç muhasebemizi yaparak, halkımızın beklentilerine uygun şekilde güçlü bir iktidar alternatifi olarak mı ortaya çıkacağız? Milyonlarca vatandaşımız gözünü partimize dikmiş bu soruya cevap vermemizi bekliyor. Olağanüstü Kurultay işte bu sorunun cevabınıdır.



Demokrasilerde seçim başarısızlıklarından sonra parti içi demokrasi işletilmelidir. Mevcut yönetim bu görevi yerine getirmelidir. Kurultay'da mevcut yönetim de güvenoyu alma şansına sahiptir. Kendine güvenen, partisinden güvenoyu alacağına inanan kimsenin Kurultay'dan korkacağı hiçbir şey yoktur. Korkulması gereken parti için demokrasi değil, parti içi demokrasinin zarar görmesidir. Partizimin kamuoyundaki itibarına gölge düşürecek anti demokratik bir görüntü vermesinden herkes kaçınmalıdır.



CHP'nin amacı iktidar olarak Türkiye'ye hizmet etmektir. Siyaset bunun için yahılır. Önümüzüde kritik bir süreç var. Halkın sesine kulak verelim. Örgütümüze güvenelim. Yenilenelim, değişelim ve Türkiye'yi değiştirelim. CHP bunu başaracak güce sahiptir."



