Bahçeli'nin talimatı sonrası MHP teşkilatı harekete geçti

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekmek çıkışı sonrası başlattığı projeye destek vererek, Ankara'da bir fırına giderek 100 ekmek alarak askıya bıraktı.

Bahçeli'den ekmek zammına tepki! Proje başlattı

MHP'li Turgay Baştuğ yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın başlatmış olduğu "askıda ekmek projesi" kapsamında bugün bu fırınımızda 100 ekmeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın alması için askıya asıyoruz. Bugün Genel Başkanımızın emirleri doğrultusunda Ankara'da her bir ülküdaşımız fırınlara uğrayıp askıya ekmek asacaklardır. Bu çalışmamız bugünlük değildir, devam edip gidecektir. Vatandaşlarımızın da bu çağrıya kayıtsız kalmayacağına inanıyoruz." dedi.

