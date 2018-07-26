26 Temmuz 2018 17:59

Gaye Usluer'den Genel Merkez'e 'engelleme' suçlaması

Gaye Usluer'den Genel Merkez'e 'engelleme' suçlaması
CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplama sürecinde 11'inci günde karşılıklı açıklamalar geliyor.
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CHP'de olağanüstü kurultay çağrı heyetinin sözcüsü PM üyesi Gaye Usluer 2 gün önce yaptığı açıklamada kurultay için gerekli imzaların toplandığını duyurmuştu. Gaye Usluer, bugün yaptığı açıklamada CHP Genel Merkezi'nin yerel seçimleri gerekçe göstererek kurultayı engellemeye çalıştığını duyurdu.

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CHP PM üyesi Gaye Usluer açıklamasında, "Genel Merkezimiz seçim sonrası kapsamlı bir muhasebe yapmaya olanak verecek Olağanüstü Kurultayı, Yerel Seçimleri gerekçe göstererek engellemeye çalışıyor. Oysa mevcut siyasi yöntemler ve yaklaşımla yerel seçimlerin başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdır. #değişimUMUTtur" dedi.

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