Yarkadaş: Kurultaydan kaçmak doğru değil

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve bir video yayınlayan CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş şunları dile getirdi:

"Kurultay istemiyoruz" diye açıklama yapan arkadaşlarımız, tüzük kurultayında "Üyelere dayalı ön seçim istemiyoruz. Vekilleri ve belediye başkanlarını genel başkan atasın" görüşünde birleşmişti...

Oysa ki demokrasinin temel ilkesi, temsilcileri bizzat halkın seçmesidir.

Kurultaya karşı çıkan arkadaşlarımızın ne istemediklerini öğrendik de ne istediklerini öğrenemedik! 600'ün üstünde delege, ön seçim istiyor; demokratik tüzük bekliyor; seçimin muhasebesinin yapılmasını talep ediyor. Bunlara mı karşısınız? Seçimin değerlendirilmesi şart değil mi?

Mart ayında yerel seçim var. CHP istemedikçe seçim tarihi öne alınamaz. Gelin ortak bir görüşte birleşelim: Tüm belediye başkan adaylarını ÜYELERİN KATILACAĞI ÖN SEÇİMLE belirleyelim... Böylece söz de karar da yetki de üyelerimizin olsun. Ne dersiniz?

Milletvekili olduğum dönemde; sadece vekillerin değil; belediye başkanından genel başkana dek herkesin ÜYELERİN KATILACAĞI ÖN SEÇİMLE belirlenmesi için Tüzük Komisyonu'na YAZILI önerimi sundum. O dönem bunu başaramadık. Kurultayı toplayıp tüm yetkileri üyelerimize devredelim.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sunduğum yazılı önerilerimin içinde DELEGELİK SİSTEMİNİN KALDIRILMASI da vardı. SPY'de yapılacak küçük bir değişiklik bu yolu açabilirdi. Ne yazık ki; parti yönetimi bu teklifime sıcak bakmadı. Biz zamanında her şeyi söyledik...

59 CHP il başkanından ortak 'kurultay' açıklaması

Bazı il başkanlarımız ve vekillerimizin 'Kesinlikle kurultay istemiyoruz' açıklamasını büyük bir üzüntü ve umutsuzlukla izledim... Bizim partimiz bu olamaz! Arkadaşlarımız 'kurultaydan kaçan siyasetçiler' görüntüsüne girdiklerinin farkında değil mi? Siyasetçi meydan okur!

129 vekil: 'Kurultay istemiyoruz'

Tarih 18 Şubat 2018. Milletvekili olarak katıldığım Beykoz Örgüt Toplantısı... 'Üyeye dayalı ön seçim uygulansın... Tek adam yaratacak bir tüzük istemiyoruz' dedim. Bu sözlerimi, Kadıköy, Ümraniye, Kartal ve Şile örgüt toplantılarında da dile getirdim. Kurultaydan hiç kaçmadım.

Genel Başkanımız Sn. Kılıçdaroğlu; saygın olmak kadar saygın kalmak da önemlidir... Size yakışan; 600'ün üzerindeki delegenin ortaya koyduğu talebi dikkate almak ve partimizi kurultaya götürmektir. Biz sizin o cesur ve meydan okuyan tavrınızı özledik... Selam ve saygılarımla..

