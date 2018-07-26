AKP'li vekil hayal mi görüyor?

AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek dün TBMM’de kabul edilen bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin, “Milli Savunma Komisyonumuzda görüşülerek TBMM Genel Kuruluna sevk edilen “Bedelli Askerlik” düzenlemesi Genel Kurulumuz tarafından kabul görmüştür. Düzenlemeden 1 Ocak 1994 ve öncesi doğanlar faydalanacaktır. Ülkemiz, milletimiz ve sevgili gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde tweet attı.

Sayın vekilim, biz de sizinle birlikte Milli Savunma Komisyonu üyesiyiz. Komisyon sadece bir kez toplandı ve yönetimini seçti.



Bu teklif hangi ara bizim komisyona geldi?



Bizden habersiz geldi, görüştünüz de bizim mi haberimiz yok :)



Not: Teklif Plan Bütçe’de görüşüldü. pic.twitter.com/5QGf4pLiI6 — H. Teoman Sancar (@teomansancarchp) 26 Temmuz 2018

AYNI KOMİSYONDAYIZ BİZİM HABERİMİZ YOK!

Tweeti alıntılayan CHP Denizli Milletvekili H. Teoman Sancar , “Sayın vekilim, biz de sizinle birlikte Milli Savunma Komisyonu üyesiyiz. Komisyon sadece bir kez toplandı ve yönetimini seçti. Bu teklif hangi ara bizim komisyona geldi? Bizden habersiz geldi, görüştünüz de bizim mi haberimiz yok :) Not: Teklif Plan Bütçe’de görüşüldü” ifadesini kullandı.

Bedelli askerliğe ilişkin düzenlemenin de içinde bulunan kanun teklifinin görüşmeleri Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek TBMM Genel Kurulu’na sevk edilmişti. Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülmeyen teklifi, komisyonda görüşülmüş gibi tweet atarak büyük bir gafa atan AKP’li vekil, aynı zamanda komisyonun 26 kişilik üyesinden biri.

AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek

ADALETSİZLİĞE İŞARET ETMİŞTİ

CHP’li Sancar, dün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Bedelli askerlikle ilgili Avrupa ve Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız arasında bir haksızlık olduğu kanaatindeyim. Ülkemizdeki vatandaşlarımız askerlik için 15 bin TL verecekler. Türkiye'de asgari ücret 1.600 lira. Avrupa'da asgari ücret 1.600 euroyla 2 bin euro arasında değişiyor. Avrupa'da yaşayan vatandaşımız 2 bin euro verecek. Türkiye'deki vatandaşlarımız yirmi bir gün askere gidecek ve 15 bin TL ücret ödeyecek. Avrupa'nın şu andaki geliri, kazancıyla Türkiye'deki vatandaşımızın asgari ücret kazancı eşit değildir. Bu da Anayasa'nın eşitlik yasasına uygun değildir ve aykırıdır. Bunun ele alınarak, tüm vatandaşlarımızın aynı şartlarda askerlikten faydalanmasını ve yirmi bir günün tamamen kaldırılması gerekir” ifadesini kullanmıştı.