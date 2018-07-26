İşte o bildiriye imza atmayan vekiller

GERÇEK GÜNDEM - CHP milletvekilleri adına okunan "Kurultay istemiyoruz" başlıklı bildiriye imza atmayan vekiller de belli oldu.
129 vekil: 'Kurultay istemiyoruz'
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in de aralarında olduğu vekillerin isimleri şöyle:
Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
Bolu Milletvekili Tanju Özcan
Edirne Milletvekili Erdin Bircan
Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
İstanbul Milletvekili Ali Şeker
İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi
İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke
Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı
Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya
Yalova Milletvekili Özcan Özel
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Öte yandan cezaevinde bulunan Enis Berberoğlu ile hastanede tedavi gören Deniz Baykal'ın her iki listede de ismi bulunmuyor.