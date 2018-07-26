İşte o bildiriye imza atmayan vekiller

GERÇEK GÜNDEM - CHP milletvekilleri adına okunan "Kurultay istemiyoruz" başlıklı bildiriye imza atmayan vekiller de belli oldu.

129 vekil: 'Kurultay istemiyoruz'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in de aralarında olduğu vekillerin isimleri şöyle:

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

Bolu Milletvekili Tanju Özcan

Edirne Milletvekili Erdin Bircan

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

İstanbul Milletvekili Ali Şeker

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı

Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya

Yalova Milletvekili Özcan Özel

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Öte yandan cezaevinde bulunan Enis Berberoğlu ile hastanede tedavi gören Deniz Baykal'ın her iki listede de ismi bulunmuyor.

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