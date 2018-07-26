129 vekil: 'Kurultay istemiyoruz'

CHP Grup Başkanvekilleri ile birlikte çok sayıda milletvekili, TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel ile birlikte çok sayıda milletvekili Meclis önünde Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı.

İşte o bildiriye imza atmayan vekiller

Kurultaya karşı bildiriye imza atan CHP'liler adına CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu bildiri metnini okudu

129 MİLLETVEKİLİNİN İMZASINI ATTIĞI BİLDİRİ ŞÖYLE:

"24 Haziran 2018 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra uygulamaya konulan tek adam rejimi, genel hukuk kurallarına ve Anayasaya aykırı bir şekilde her alanda hayata geçirilmeye başlanmıştır. OHAL’in süresiz hale getirilmesini öngören torba yasa ve uygulamasına karşılık Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak, haksız ve hukuksuz uygulamaların, insan hakkı ihlallerinin önüne geçebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ve hayatın her alanında, kuvvetler ayrılığını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde başarıya ulaşmanın birlik ve beraberlik içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamak olduğu bilinci ile, bu gün kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz.

Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı yaratmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikardır. Bu gün il başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Ülkemizin asıl gündemine ve yerel seçimlere odaklanarak birlik içinde başarı için mücadele etmemiz gerektiğini düşünen Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Gurubumuzun bu iradesini sayın basın mensupları ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Saygılarımızla."

Öte yandan "kurultaya hayır" diyen bildiriyi 145 milletvekilinden 129 milletvekilinin imzaladığı belirtildi.

Bildiriye imza veren milletvekillerinin listesi şöyle:

59 CHP il başkanından ortak 'kurultay' açıklaması