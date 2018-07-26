26 Temmuz 2018 14:16

İşte CHP'de değişim isteyen 22 il başkanı

CHP'de aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu 59 il başkanından Genel Merkez yönetimine destek geldi.
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 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplantıya 81 il başkanının tamamının davet edildiğini söyledi. Ancak bildiriye 22 il başkanının destek vermediği ortaya çıktı.

59 CHP il başkanından ortak 'kurultay' açıklaması59 CHP il başkanından ortak 'kurultay' açıklaması

İşte bildiriye destek verdiği açıklanan 55 il başkanı:

"Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak"

Toplantıya davet edildikleri halde bildiriye imza vermeyen 22 il başkanı ise şunlar:

"Aksaray, Ardahan, Bartın, Batman, Bilecik, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova."

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