26 Temmuz 2018 14:08

Muharrem İnce: İbretle izliyorum

Muharrem İnce: İbretle izliyorum
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kurultay tartışmalarına ilişkin yorumda bulundu.
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CHP'li 59 il başkanı ortak basın toplantısında olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Kurultay tartışmasının doğru bulunmadığının belirtildiği açıklamada, 'İhtiyacımız olan kurultay değil, birlik içinde bu karanlık süreçten çıkabilmektir' denildi. Yapılan açıklamaya, muhalefet tarafından peş peşe yanıtlar gelirken Muharrem İnce de sessizliğini bozdu. 

 

Muharrem İnce, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." ifadelerini kullandı. 

 

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