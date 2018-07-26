CHP'li Yaşar Tüzün'den 59 il başkanına yanıt

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bazı il başkanlarının bugün yaptığı kurultay açıklamasına Twitter'dan yanıt verdi.

CHP'de 59 il başkanı bugün saat 11.00'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen il başkanları, kurultayın partiye zarar vereceğine vurgu yaptılar.

İl başkanlarının açıklamalarına CHP PM üyesi Gaye Usluer'in verdiği yanıtın ardından, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'den de açıklama geldi.

CHP'li Tüzün, il başkanlarının açıklamasını 'panikle' yaptıklarını söyledi.

'Kimsenin delegenin hakkını gasp etmeye hakkı yoktur'

CHP'li vekilin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Danışma Kurullarını toplamadan, İlçe Başkanlarımızın ve Kurultay Delegelerimizin görüşünü almadan, örgütümüze ve halkımıza sormadan yapılan açıklama panikle yapılmıştır. Örgütlerimizin görüşü değil açıklamaya katılanların şahsi görüşüdür. Açıklamaya katılan İl Başkanlarımızın illerinden verilen imzalar da bunun göstergesidir."

59 CHP il başkanından ortak 'kurultay' açıklaması