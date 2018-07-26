Prof.Dr Gaye Usluer katıldığı bir televizyon programında, “Yarısı kurultay delegesi olmayan il başkanlarının açıklaması kurultay delegelerinin iradesi değildir” diye konuştu.

CHP’li bazı il başkanlarının bugün yaptığı Genel Merkeze destek açıklamasının ardından oalağanüstü Kurultay isteyen tarafın sözcülerinden Prof.Dr Gaye Usluer tarafından yanıtlandı. Usluer, “Kimsenin delegenin hakkını gasp etmeye hakkı yoktur. Yarısı kurultay delegesi olmayan il başkanlarının açıklaması kurultay delegelerinin iradesi değildir” dedi.

USLUER: AÇIKLAMALAR ŞAHSİ

CHP'li Usluer, konuya ilişkin Twitter'dan da paylaşımlarda bulundu.

Gaye Usluer şunları söyledi:

Tam da bu! “Daha seçim sonuçları analiz edilmeden bir olağanüstü kurultay tartışması yapılması doğru değildir. “ Soruyoruz, soruyorlar “Seçim sonuçlarını analiz etmek, özeleştiri yapmak için Daha Kimi, Neyi bekliyoruz?” Kurultaylar özeleştiri fırsatlarıdır. #değişimUMUTtur



Danışma Kurullarını toplamadan, İlçe Başkanlarımızın ve Kurultay Delegelerimizin görüşünü almadan, örgütümüze sormadan yapılan açıklama şahsi olup, örgütlerimizin görüşü değildir. Açıklamaya katılan İl Bşk larının illerinden verilen imzalar da bunun göstergesidir. #değişimUMUT

59 CHP il başkanından ortak 'kurultay' açıklaması