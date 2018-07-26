Gürsel Tekin: Türkiye'ye şantaj yapıldı

Gürsel Tekin, "Övünerek yargımız bağımsız, yerliyiz, milliyiz diyenler şunu bilmeli ki, Türkiye dış politika konusunda büyük bir tehdit ve şantaj altında" dedi. Olağanüstü kurultay çağrılarını da değerlendiren Tekin, "Tarafların tartışmaları rahatsız edici. Sosyal medyada konuşarak, birbirini inciten cümeleler kullanarak partiye çok ciddi zarar veriliyor. Herkesin dikkatli olması lazım." diye konuştu.

Siyasi ve askeri casusluk yapmakla suçlanan ABD'li rahip Andrew Brunson 'un dün cezaevinden tahliye edilmesinden önce yaşanan gelişmeler, Ankara'nın "Yargımız bağımsızdır" açıklamalarını boşa düşürdü. Tahliye kararı öncesi ABD Kongresi, F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesine ilişkin bir karar hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Yaşanan gelişmeleri CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin , Cumhuriyet'ten Onur Şahin'e değerlendirdi.

Tekin şöyle konuştu:

"DIŞ POLİTİKA ÇOK CİDDİ BİR TEHDİT ALTINDA"

"Hükümeti kullandığı üç büyük argüman var. Millilik, yerlilik ve bağımsız yargı. Bu genelde demokrasinin olmadığı ülkelerde en çok kullanılan cümlelerdir. Son dönemde yaşadığımız sıkıntılara baktığımızda dış politikada çok ciddi bir tehdit altında olduğumuzu görüyorum.

- Örneğin tutuklu Ruslar vardı, serbest bırakıldı. Neden tutuklandı, neden bırakıldı? Türkiye kamuoyu bunu hala öğrenebilmiş değil.

- İki, tutuklu Fransız gazeteci Macron'un telefonuyla serbest bırakıldı.

Üç, Deniz Yücel ile ilgili. Önce kendisi (Erdoğan) yargısız infaz yaptı. 'Ben bu koltukta oturduğum sürece Deniz Yücel oradan çıkmayacak' dedi. Deniz Yücel çıktı. Almanlar bizi ne ile tehdit etti acaba?

- Papaz (Brunson) ile ilgili, 'Ver papazı, al papazı. Papaz gelmediği sürece, papaz gitmeyecek' cümlesini kullanacaksınız, sonra dünyanın hiçbir yargı sisteminde olmayacak bir şey, özel bir şeyle yargının aldığı kararı değiştireceksiniz. Bütün bunlara baktığımızda Türk dış politikasının çok ciddi bir tehdit ve şantaj altında olduğunu görüyorum."

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ TÜRK YARGISI İÇİN SIKINTILI"

Brunson'un tahliyesine karşılık Türkiye'nin ABD'de görülen Rıza Sarraf davasında ceza alan tutuklu Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’yı istediğine ilişkin iddiaları değerlendiren Tekin, "Bunun sonu yok. ABD'ye boyun eğeceksiniz, Fransa'ya boyun eğeceksiniz, Almanya'ya boyun eğeceksiniz. Rus tutukluları serbest bırakacaksınız. Önümüzdeki süreç Türk yargısı için tehlikeli ve sıkıntılı. Halkbank ile bir sorununuz yoksa yargılanacaksınız ve bunun sonucuna katlanacaksınız. Bunları yapınca siz oradaki yargı sisteminin kararlarını değiştirme şansınız olmayacaktır. Bunu bilmemiz lazım. Övünerek 'Yerliyiz, milliyiz, yargımız bağımsız' diyenler şunu bilmeli ki, Türkiye dış politika konusunda büyük bir tehdit altında" ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRILARI

Tekin, CHP'deki olağanüstü kurultay çağrılarını da değerlendirdi. Yaşanan tartışmaları üzücü ve rahatsız edici olarak niteleyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük ekonomik sorunlar, dış politika, iç politika sorunları varken, ana muhalefetin daha çok bunlarla ilgilenmesi lazım. Tabi ki kurultay yapılır ama kurultayın koşulları adeta bir borsa niteliğinde her gün tarafların 'Şunu topladık, şu geldi, şu gitti' cümlesi doğrusu bir partili olarak duygularımı incitmiş olarak hissediyorum. Buna derhal son verilmeli. Tüzüğümüz de çok açık ve net. Yöntemin nasıl olacağı belli ama her gün böyle borsa niteliğinde tartışarak, sosyal medyada konuşarak, birbirini inciten cümeleler kullanarak partiye çok ciddi zarar veriliyor. Herkesin dikkatli olması lazım."