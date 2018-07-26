İmza veren il başkanları: Kaftancıoğlu o yetkiyi kimden aldı?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, CHP il başkanlarıyla, yaşanan sürece dair ortak basın açıklaması yapacaklarını söylemesinin ardından olağanüstü kurultay için imza veren il başkanlarından açıklama geldi.



İmza veren İl Başkanları adına CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır’ın açıklaması şöyle:

Üyelerimizden İlçe Başkanlıklarımıza, İlçe Başkanlıklarımızdan İl Başkanlıklarımıza uzanan bir Milli iradenin, yeni bir Kuvayı Milliye hareketini andıran, Üyelerimizin iradeleriyle çıktığımız bu yola kimsenin İpotek koymaya hakkı yoktur.

Cumhuriyet Halk Partimizin altı okunu özümseyen üyelerimizin Değişim ve Umut istekleri ile birleştiğimiz, Cumhuriyet Halk Partimizde değişik görevlerde bulunan çağrı heyetinin 16 Temmuz’da yaptığı açıklamaların ardından 24 Temmuz Salı günü Seçimli Olağanüstü Kurultay için gerekli imza sayısına ulaşılmıştır.

Bizler, 24 Haziran seçimlerinden sonra, Partimize oy veren Yurttaşlardan, üyelerimizden, Yöneticilerimizden ve Kurultay Delegelerimizden gelen talep doğrultusunda, Ülkemizde mutlaka değişimin olması için üyesi olduğumuz Partimizde değişimin gerekli olduğunu görerek, Genel Başkanımızdan, Partimizin yetkili organlarından Olağanüstü Seçimli Kurultay kararı almalarını istedik. Fakat bir sonuç elde edemedik.

Bunun üzerine yeterli imza toplanması adımına geçildi.

Hepimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadelemizde görev alan Yoldaşları tarafından kurulan yüzyıllık partimizin üyeleriyiz. Bize bırakılan şanlı tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Ve asla ayrışmak istemiyor, tam tersi, tüm üyelerimizin söz sahibi olduğu, ön seçimin her alanda olduğu, Gençlik ve Cinsiyet kotalarının tam uygulandığı bir Tüzük istiyoruz.

Bu düşüncelerimizi diğer İl Başkanlarımızla paylaşıyor, süreci delegelerimizle birlikte götürmeye çalışıyoruz.Fakat Bugün Ankara’da İstanbul İl Başkanımızın öncülüğünde tüm İl Başkanlarının davet edildiği bir toplantı planlandığını öğrenmiş bulunuyoruz. İstanbul İl Başkanımızın çalışmalarını takdir etmekle beraber tüm İl Başkanlarını çağırma yetkisini nereden aldığını merak ediyoruz.

Değişim ve Umut diyerek bu yola çıkan İl Başkanlarımızı bu durum çok rahatsız etmiştir. Bizler tüm yöneticilerimizle toplanarak kararlar alıyoruz. Sayın İstanbul İl Başkanımıza sormak istiyoruz, siz 25 Temmuz Salı günü yaptığınız İl Yönetim toplantısında İl yöneticilerinizin fikrini sordunuz mu? Sayın İstanbul İl Başkanımız Değişim diyen İstanbul’un % 50 Kurultay delegemizin düşüncelerini alarak mı bugün açıklama yapacaksınız?

Sayın İl Başkanına kendi İlimden örnek vererek hatırlatıyorum, İl Başkanı olarak 20 İl Yöneticimiz Değişim dediler, İlçe Başkanlarımızın büyük bir çoğunluğu değişim dediler, tüm Kurultay Delegelerimiz değişim dediler, Üyelerimizin %90 Değişim dediler.

Sayın İl Başkanlarımızdan ricamız Üyelerin, Yöneticilerin, Belediye Başkanlarımızın ve Kurultay Delegelerimizin fikrini sormadan kendi düşüncelerini açıklamamalarıdır.

Ve İl Başkanlarımız bir kısmı aynı zamanda Kurultay Delegelerimiz 24 Haziran seçiminde görevlerini devretmişlerdir. Örneğin Düzce İl Başkanımız Kurultay Delegesi değilken, Düzce ilimizin Tüm Delegeleri değişim demiştir. Örneğin Malatya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İl Başkanlarımız Değişim demezken bu İllerimizden birçok delegemiz değişim ve umut demiştir. Ankara, İzmir, İstanbul da Değişim ve umut diyerek İradelerini koyan delegelerimizi kırmadan açıklama yapmanızı rica ediyoruz.

Ve tüm İl Başkanlarımızı tektek arayarak toplantıya çağırmak etik değildir, İl Başkanları olarak bizleri çağırmak bir İl başkanına ait değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Üyeleri ve Delegeleri Hangi İlde ne kadar İmza var bilmekle beraber, yine tüm kurultay Delegesi olan İl Başkanlarımızı tanımaktadır.

İmzalarımız 15 günlük sürenin bitimi olan 30 Temmuz saat 17.30’u takip eden 7 gün içersinde teslim edilecektir.

Değişim ve Umut diyerek yola çıkan ve başaran İl Başkanları adına

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanı Erdoğan ISIR