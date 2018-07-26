26 gündür tutuklu bulunan Eren Erdem, "Neden tutukluyum biliyor musunuz?" başlıklı mektubunda, "FETÖ ile AKP yoldaş iken bu yapıya karşı çıkan, hayatında hiç FETÖ ile ilişki kurmamış, yüzlerce tweet, açıklama ile tavrını ortaya koymuş ve müebbete denk düşen bir suçla itham edilmiş Eren Erdem, sırf muhalefeti yüzünden tamamen siyasi nedenlerle tutuklanıyor." ifadelerini kullandı...

Eren Erdem'in mektubu şöyle:

Denemesi bedava. Almanya’ya giden ve bir Alman vatandaşını arayıp, “Terörle ilişkinizi tespit ettik, biz polisiz şu kadar para verin kurtulun,” deyin. Sizinle alay eden bir yurttaş göreceksiniz. Çünkü Alman, ülkemde hukuk var ve benim suçum yok, bu mahkemede tescillenir ve sorun yaşamam diye düşünür.

Gelelim Türkiye’ye…

Telefonda Emniyet Genel Müdürlüğü kaç kez SMS attı: “Kendisini hakim ve polis diye tanıtanlara itibar etmeyin,” diye?

Çok kez yaşadınız değil mi?

Peki, Canan Karatay’dan Hurşit Tolon’a, milyonlarca liralık gasp yapan bu çeteler neden bu kadar ciddi biçimde para topluyor? Cezaevinde haberleri izlerken bir kişinin 247 bin TL kaptırdığını öğrendim.Bu kişiye PKK ile ilişkisi olduğunun tespit edildiği söylenmiş ve masum vatandaş konuyu kapatmak için 247 bin TL vermiş kendisine polis diyen hırsıza.

Adamcağızın ne PKK ne de başka bir yapıyla ilişkisi yok. Peki, neden “Yahu mahkemelerde hukuk var bu ne saçmalık” demek yerine 247 bin TL veriyor?

Ve şu ana kadar inanılmaz rakamlardan bahsediliyor. Emniyet herkese defalarca SMS atıyor. Ve aslında Emniyet şunu demiş oluyor: “Yargının durumu malum, biliyoruz kimse güvenmiyor yargıya, ama bari paranızı kaptırmayın…”

İnsanlar hukuka güvenmiyor. Nasıl güvensin ki? Ve kıt kanaat biriktirdiği parasını bu dolandırıcılara kaptırıyor. Çünkü diyor ki: “Türkiye’de mahkemeye düşersem yargı benim masumiyetimi tescillemez, hukuk yok, adalet yok!”

Haklı değiller mi? En basitinden, kendimden örnek vereyim.

Neden tutukluyum biliyor musunuz?

*Hükümetten bana iftira için para aldığını itiraf eden bir gizli tanık ifadesi,

*FETÖ’cülerin açtığı ve kapatılan Selam-Tevhid kumpasında benimle ilgili olan iddialar/ithamlar (TAPELER) yüzünden.

Bu 2 (iki) delil dışında delil yok.

FETÖ’cülerin açtığı ve açanlar cezaevinde olduğu bir kumpas olan Selam-Tevhid Kumpası kapsamında FETÖ telefonlarımı dinlemiş. Benim dışımda çok sayıda insan dinlenmiş. Yargı bu dinlemelerin yasadışı, dosyanın kumpası olduğuna karar vermiş. Hatta bizi çağırıp, FETÖ dinlemiş, çoğu uydurma bir dosya var, şikâyetçi misiniz? Demiş ve dosya savcılarını tutuklamışlar.

Tüm dosya imha edilmiş. Aa bir de ne göreyim, tutuklanma gerekçelerinin arasında o dosyadaki sahte tapeler var.

Yani FETÖ’nün bizzat açtığı soruşturmadaki delillerle FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardım etmek yalanından tutuklanıyorum. Şimdi düşün, nasıl vermesin o adam 247 bin TL’yi…

2011 yılında FETÖ’yü ifşa edip davalık olan Nurjavazi akabinde 8 kitabıyla FETÖ ile AKP yoldaş iken bu yapıya karşı çıkan, hayatında hiç FETÖ ile ilişki kurmamış, yüzlerce tweet, açıklama ile tavrını ortaya koymuş ve müebbete denk düşen bir suçla itham edilmiş Eren Erdem, sırf muhalefeti yüzünden tamamen siyasi nedenlerle tutuklanıyor.

İşte hukukun hali bu, ahali ne yapsın. Ama siz yine de telefonda para isteyenlere itimat etmeyin…

Eren Erdem: Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı...