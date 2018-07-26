Erdoğan: Ya kilit vurun, ya bize devredin

Erdoğan'ın, Güney Afrika ve Zambiya ziyaretlerinde FETÖ konusunda 'Ya FETÖ okullarına kilit vurun ya da bize devredin' mesajını vereceği belirtildi.

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika temaslarında, iki ülkeye vereceği FETÖ mesajlarını köşesine taşıdı.

Müderrisoğlu'nun yazısından o bölüm şöyle:

Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi ile Zambiya ve Güney Afrika ziyaretlerinde FETÖ’nün bütün dünya için tehdit oluşturduğuna vurgu yapacak. Erdoğan bu iki ülkeye “Ya FETÖ okullarına kilit vurun ya da bize devredin” mesajı verecek.

Türkiye'nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresi Maarif Vakfı kuruluşundan bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen FETÖ ile mücadele kapsamında 5 kıtada, 19 ülkede 100'den fazla okul açarken ABD, Balkanlar, Afrika, Avustralya ve Türki Devletler'de Türkiye'nin bayrağını dalgalandırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gezisine katılan Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, ziyaret edilecek ülkelerdeki FETÖ yapılanmasına ilişkin rapor hazırladı. Başkan Erdoğan'ın mevkidaşları ile yapacağı görüşmelerde gündeme getirilmesi beklenen raporda orta ve uzun vadede FETÖ okulları ile ilgili alınması gereken tedbirlerle açılması düşünülen okullar ve kurulması öngörülen üniversite ile ilgili bilgilere yer verildi. Erdoğan görüşmelerde Afrika ülkelerindeki yetkililere "Ya FETÖ okullarına kilit vurun ya da bize devredin" mesajı verecek.