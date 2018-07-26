Ahmet Hakan'dan Alpay'a 'Feyyaz' göndermesi

HDP milletvekili Ahmet Şık'ın Meclis konuşması sırasında üzerine yürüyen AKP'li Alpay Özalan'a Ahmet Hakan'dan tavsiyeler geldi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:



ALPAY ÖZALAN’A ÖĞÜTLER

- İnternetten özlü sözler okumak yerine kitap okumak daha iyidir.

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- Antipati oluşturmak kolaydır, zor olan sempati oluşturmaktır.

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- “Tutmayın lan beni” noktasına gelmeden önce geçirilmesi gereken sayısız evre vardır.

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- İzmir’den imbat getirilir, fırtına getirilmez.

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- Metin / Ali / Feyyaz üçlüsüyle biraz vakit geçirmekte çok büyük fayda vardır.

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- Hiçbir şey sana göründüğü gibi olmayabilir.

NE OLMUŞTU?

Eski Beşiktaşlı futbolcu Feyyaz Uçar, Alpay Özalan ile aynı evi paylaştığı dönemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Uçar, “Alpay ben öyle bir oyuncu görmedim. Bunu yüzüne karşı da söylemişimdir. Alpay’ı ben evime aldım, tesiste kalıyordu. Evimi Alpay’a kiraladım daha sonra onu bile ödemedi. Mesela geliyordu benden para alıyordu elektrik parası yatıracak. Geliyodum ertesi gün elektirk yok. Yemin ediyor akşam geliyorum yine elektrik yok. Onun üstüne tanımam yani sevimlidir ama hergün kapıya birileri geliyor ‘bizden aldı malı parayı ödemedi’ diye” ifadelerini kullanmıştı.

Feyyaz'dan Alpay Özalan hakkında bomba sözler!