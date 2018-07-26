Demirtaş'a hakaret davasında verilen ceza iptal edildi

Antalya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis ve 200 fidan dikip, 6 ay bakımını yapmakla cezalandırılan Özgenç'in cezasının iptaline ve davanın yeniden görülmesine karar verildi.

Özgenç, 17 Eylül 2015 tarihinde sosyal medya hesabından Demirtaş'la ilgili yaptığı paylaşıma "Karadeniz'e girmek zordur. Adama silahla dans ettirirler" yorumunu yazmış; Demirtaş'ın avukatları, Özgenç hakkında 'halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Özgenç'e, paylaşımı ve yaptığı yorum nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis, 'hakaret'ten de 200 fidan dikip, 6 ay boyunca bakımını yapma cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, Özgenç'e verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezasını iyi hal nedeniyle 1 yıl 3 aya indirip, 5 yıl süreyle suç işlememe koşuluyla hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Avukat Yetişgin: İtirazımız karşılık buldu

Davanın ardından Özgenç'in avukatı Anıl Yetişgin, verilen cezaya itiraz ederek, kararın iptalini istedi. Savcılık mütalaasında Özgenç'in paylaşımının suç unsuru oluşturmadığına dikkat çekildi. Avukat Yetişgin'in itirazı da dikkate alınarak kararın iptaline karar verildi. Mahkeme, yeniden görülmesi için dosyayı Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Avukat Yetişgin, yeniden yargılamanın yakında yapılacağına dikkati çekerek, "İtirazımız karşılık buldu. Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hukuka ve yasalara aykırı olan kararı ortadan kaldırılmış oldu. Dilek Bozkurt Özgenç'in bu suçtan ceza alamayacağına, suç unsurunun oluşmadığına karar verildi. Dosya geri gönderildi" dedi.