Ahmet Şık'tan AKP'lilerin saldırısıyla ilgili yeni hamle

OHAL'i kalıcı hale getiren yasa görüşmeleri sırasında Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmaya AKP'liler tarafından müdahale edilen ve İç Tüzük’ün 161. Maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle iki oturumdan men ile maaş kesintisi cezası verilen HDP milletvekili Ahmet Şık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuracağını açıkladı.

İşte Ahmet Şık'ın engellenmek istenen konuşmasının tam metni

Meclis’te yaşananları DW Türkçe’ye değerlendiren Şık, “Tam da bana yöneltilen suçlamanın karşılığı olan hakaretlerle, küfürlerle saldırdılar. Orada ifade edilen ahlaksızlık siyaseten herhangi bir etik değere sahip olmamayı vurguluyordu” diyerek şunları söyledi:

“Metnin bütününde, siyaseten ahlaksız olmaktan bahsediyorum. Bunu anlamak için asgari bir insan zekası yeter. Anlamadıkları için değil, konuşmamızı engellemek için şimdiden ön almaya çalışıyorlar. Ama ben ne olduğunu söylemekte ısrarcı olacağım. Herkes bildiğini yapar, ben aklımla, fikrimle bir şey söylemeye çalışırım. Onların bildiği de kaba kuvvet ve tamamen çoğunluk olmanın getirdiği bir güven ve kibirle saldırmak.”

ŞIK: DOĞRUDAN AİHM'E BAŞVURACAĞIM

İç Tüzüğü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götüreceğini söyleyen Şık, “Meclis’te çoğunluk kimde ise istediği herkese istediği cezayı verebiliyor. İç Tüzük üzerinden bir cezalandırma yapıyorlar ve buna itiraz edeceğiniz bir hukuki merci bile yok. Dolayısıyla iç hukuk da yok. Doğrudan AİHM’e başvuru yapacağım” dedi.

Meclis'in kendi Anayasası olarak da nitelendirilen İç Tüzük, 2017’de AKP ve MHP’nin teklifiyle değiştirildi. Yeni İç Tüzük’ün 161’inci maddesine göre, "Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Başkanına, Başkanlık Divanına, Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline, milletvekiline, Türk Milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasanın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen Anayasal düzene hakaret etmek ve sövmek, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak" ceza gerektiriyor. Bu kapsamda yapılan yeni düzenlemeyle, kınama ve oturumdan men cezalarının yanı sıra milletvekillerinin aylık ödeneklerinin üçte ikisine kadar kesinti yapılıyor.