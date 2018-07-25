Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itirazda karar

Eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, tutukluluğuna yapılan itiraz bir kez daha reddedildi.

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada tutuklu 26 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP PM üyesi Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itirazın İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, tarafından reddedildiğini duyurdu.

20 Temmuz'da da Erdem'in tutukluluğuna yapılan itirazı İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi reddetmişti.

Eren Erdem, 29 Haziran'da hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınmış, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanmıştı.

Eren Erdem 'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "gizli tanığı deşifre etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapsi isteniyor.