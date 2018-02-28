Erbakan 28 Şubat gecesi eve gittiğinde neler oldu

Erbakan'ın hayatınının daha önce yayımlanmamış fotoğraf ve belgelerle konu edildiği kitapta 28 Şubat gecesi Necmettin Erbakan'ın neler yaşadığı da anlatılıyor.

İşte Çalmuk'un eserinde, Zeynep Erbakan'ın anlatımıyla o gece yaşananlar:

"Gece yarısı eve geldi. Üzerini çıkardı. Pijamasını giydi. O kadar rahat ki. Sanki yurtdışından misafir gelmiş gibi. Mutfağa oturdu. 'Hadi bakalım bana bir soda verin' dedi. Annem bir taraftan Kur'an okuyor bir taraftan ağlıyordu. İyi şeyler olsun diye dua ediyordu. Bir yandan gelen telefonlara cevap vermeye çalışıyordu. Annem bir telaş ve merakla 'Ne oldu, kim ne dedi, hadi anlat!' diye soru yağdırmaya başladı. Babam ise, 'sen sakin ol, otur şuraya. Olacak bir şey yok' dedi. Sodasını içti. Sonra 'Şimdi saat geç oldu. Gece de kalkacağız, şimdi gidip yatalım, sabahleyin inşallah görüşürüz' dedi. Önemli hadiselerde hep böyle cevap verirdi. Sonra fotoğraflarda görürsünüz, hafif yan duran bir takkesi var. Onu giydi. Zaten takkesiyle yatar, kalkar. O şekilde gidip yattı, her zamanki gibi gece teheccüde kalktı sabahaleyin de namaza. Annem sabaha kadar hiç uyumadı. Ama tabi sabaha kadar da annem sakinleşmiş oldu." (odatv)