CHP'li Başarır'dan Alpay Özalan'a flaş yanıt

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "Ben de diyorum ki 2002'de eğer ki iktidar olmasaydınız, bu Meclis bombalanmazdı, bu çocuklar tecavüze uğramazdı" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'nin OHAL'i kalıcı hale getirdiği yasa teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda dün bir konuşma yaptı.

Başarır, Alpay Özalan’ın "2002'deki şampiyonada ülkemizin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, biz final oynardık." açıklamasını eleştirdi.

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“2002'DE EĞER Kİ İKTİDAR OLMASAYDINIZ BU MECLİS BOMBALANMAZDI”

CHP’li Başarır şu ifadeleri kullandı:

"Bir milletvekiliniz çıktı şunu söyledi: '2002'de Recep Tayyip Erdoğan başbakan olsaydı Dünya Kupası'na giderdik' dedi. Ben de diyorum ki 2002'de eğer ki iktidar olmasaydınız, bu Meclis bombalanmazdı, bu çocuklar tecavüze uğramazdı."