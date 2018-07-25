'Meral Akşener yoksa ben de yokum'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını açıkladığı, İYİ Parti'nin 2. olağanüstü kurultayı 12 Ağustos günü Ankara'da yapılacak. İYİ Partili birçok isim, Meral Akşener’i yeniden aday olması yönünde ikna etmeye çaba harcanıyor.

Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti'den yeni karar

İYİ Parti içinde Meral Akşener’in aday olup olmayacağı tartışması devam ederken, İYİ Parti’li eski SAT Komandosu ve Balyoz kumpası mağduru Ali Türkşen’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ali Türkşen, Meral Akşener’in Genel Başkanlığa aday olmadığı takdirde kendisinin de İYİ Parti’yi ve siyaseti bırakacağını ifade ederek şöyle dedi:

“Ben şöyle bir ilke kararı almıştım. Bu işi ancak iki sebeple bitiririm. Bir tanesi sayın genel başkanımız artık beni istemezse, sağolsun öyle bir şey olmadı. İkincisi ise, kendisi artık bu işi bırakırsa benim İYİ Parti’de herhangi bir şekilde faaliyetim olmaz demişti. Sayın genel başkanımız inşallah yine göreve gelecek. Ancak bu görevi yine kabul etmezse benim de İYİ Parti’de ve siyasette yerim olmadığını düşünüyorum. Kendisiyle geldim kendisiyle gideceğim. Bu benim ilke kararım.”