CHP'de 'değişim' isteyenlerden yeni açıklama

CHP'de olağanüstü kurultay çağrı heyetinin sözcüsü PM üyesi Gaye Usluer kurultay dün yaptığı açıklamada kurultay için gerekli imzaların toplandığını duyurmuştu.



GAYE USLUER: PAZARTESİ 17:00'YE KADAR ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK



CHP PM üyesi Gaye Usluer ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

kurultay süreciyle ilgili bugün yaptıkları açıklamada, "Değişim ve Umut Kurultayımız için delegelerimizin noter tasdikli imzaları bugün de gelmeye devam etti. İmza vermenin son günü Pazartesi saat 17.00’ye kadar büyük DEĞİŞİM için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. #değişimumuttur #DeğişimVeUmutKurultayı #değişimi̇cinartıbiri̇mza" dedi.

İşte CHP'de 9 günde toplanan imza sayısı