CHP İzmir'de bazı başkanlardan Kılıçdaroğlu'na destek

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları ve imza toplama hareketi tüm hızıyla sürerken İzmir’de bazı ilçe başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana açık tavır sergiledi.

CHP il başkanları bir araya geliyor

BU BİR İRADE BEYANIDIR...

Toplantı sonrasında açıklama yapan Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, “İzmir’deki 19 ilçe başkanımızla bu toplantıyı yapmaktaki amacımız süreci değerlendirmek ve genel başkanımızın yaşadığı haksızlıkları söylemek ve arkasında İzmir Örgütü olarak durduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Delegelere açık çağrımız vardır. CHP kurultay delegeleri cumhuriyetin delegeleridir. Kuvayi Milliye ruhu ile hareket eden, Erzurum ve Amasya kongrelerini yapanlar gibi kurultay delegeleridir. Bizim delegelerimiz hiçbir baskı, şantaj ve tehdide boyun eğmeksizin partisinin genel başkanının arkasında durmaya devam edecektir. İhtiyacımız ayrışmak değil. Genel başkanımızın önderliğinde stratejilerimizi belirleyerek yerel seçimlere hazırlanmalıyız. Bu bir irade beyanıdır. Genel başkanımız da bu süreci iyi değerlendirerek örgütlerin sesine kulak verecektir. İl başkanımızın da yapmış olduğu açıklama ve değerlendirmelere destek veriyoruz, yanındayız” dedi.

Ayrıca İl Başkanı Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 26 Temmuz Perşembe günü Ankara’ya gideceğini söylerken, “Yarın saat 11.00'da Ankara İl Başkanlığımızda, İl Başkanları olarak sürece ilişkin ortak bir basın açıklaması yapacağız...” ifadelerini kullandı.