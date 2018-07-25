Tire'deki jeotermal izni meclis gündeminde

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan İzmir Tire’de incir ve zeytin ağaçlarının olduğu bölgeye, jeotermal kaynak aramak için verilen sondaj iznini TBMM’ye taşıdı.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan İzmir Tire’de ÇED alanı olarak belirlenen toplamda 5 bin 431 metrekarelik Hazine’ye ait bölgede, mahalle sakinlerinin geçim kaynağı olan incir, ceviz ve zeytin ağaçlarının olduğu bölgeye, jeotermal kaynak aramak için verilen sondaj iznini TBMM’ye taşıdı.

İzmir Tire’nin Başköy Mahallesi Yayla Yakası mevkiinde, jeotermal kaynak aramak için sondaj çalışmasına başlamak isteyen bir firma, İzmir Valiliği’ne ÇED başvurusunda bulundu. Sondaj faaliyeti için bir sondaj noktası belirlendi ve sondaj noktasının çevresi sondaj alanı (ÇED alanı) olarak ilan edildi.

Çalışmalar için Tire Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’ne başvuran firmaya, olumlu yönde görüş bildirildi.

Jeotermal sondaj çalışması yapılmak istenen ve ÇED alanı olarak belirlenen toplamda 5 bin 431 metrekarelik Hazine’ye ait bölgede, mahalle sakinlerinin geçim kaynağı olan incir, ceviz ve zeytin ağaçları bulunuyor.

Proje için başlatılan ÇED sürecinin ardından, ÇED olumlu görüşü çıktığı takdirde, sondaj için toplamda bin 218 metrekarelik alan üzerinde öncelikle bitkisel toprak sıyırma işlemleri gerçekleştirilecek, sıyrılan bitkisel toprak, ‘bitkisel toprak depo alanı’nda geçici olarak depolanacak. Jeotermal sondajları sonucu ortaya çıkan sondaj çamurlarının bertarafı için ise geçici depolama alanları oluşturulacak ve bunun için, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden geçici depolama izni alınacak.

İnternet üzerinden “Başköy Mahallesinde kurulmak istenen Jeotermal Santrali İstemiyoruz” başlıklı imza kampanyası başlatılırken; Başköylü üretici kadınlar ise, ‘Başköy’de zehir istemiyoruz’, ‘İnadına Üreteceğiz’ yazılı pankartlarla köy meydanında verilen izni protesto ediyor.

Verilen izne tepki gösteren ve derhal iptal edilmesi gerektiğini belirten TBMM Çevre Komisyonu Üyesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

CHP’li Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu:

1)Toprağın sıyrıldığı bölgede incir ve zeytin ağaçlarının kuruyacağı tartışmasız bilimsel gerçek iken mülki idare bu işleme nasıl izin vermiştir?

2)Sondaj çamuru hangi koşullarda nerede depolanacaktır? Çevreye vereceği zarar nasıl önlenecektir?

3)Jeotermalden enerji üretimi esnasında açığa çıkan buhar ve akışkanların çevrede yaşayan insan, hayvan ve bitkiler üzerinde zararları tartışmasızdır. Bakanlığınız JES’lerden enerji üretimi planlamasında doğa, insan, tarım, çevre ve ekolojik dengeyi dikkate almakta mıdır?

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi, CHP İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Mahir Polat, İzmir’in Tire İlçesi Başköy Mahallesi’nde izin verilen ve ÇED süreci başlatılan jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj faaliyetini TBMM gündemine taşıdı. Aydın’da kurulan Jeotermal Enerji Santralleri (JES) nedeniyle büyük sorunlar yaşandığını, bölgedeki incir ve zeytin ağaçlarının kuruduğunu anımsatan Polat, “Aydın’da yaşanan olumsuzlar ortada iken benzer bir süreç için göz göre göre İzmir’in seçilmiş olmasının gerekçesi nedir? Bu projenin incir, ceviz ve zeytin ağaçlarına vereceği zarar göz önünde bulundurulmuş mudur? Böyle bir proje ile yöre halkı cezalandırılmak mı istenmektedir?” diye sordu