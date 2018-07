Ali Kılıç’tan Kılıçdaroğlu’na destek

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı. Kılıç, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin asil ve cesur yoldaşları Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çabalarını, günübirlik hesaplar peşinde gidenlere heba etmeyecek kadar vefalıdır" dedi.



Kurultay tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek açıklaması da, Maltepe’den geldi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Gücünü ‘insan odaklı’ Anadolu hümanizminden alan Cumhuriyet Halk Partisi’nin asil ve cesur yoldaşları; Hacıbektaş Veli, Hz. Mevlana, Yunus Emre gibi erenlerin kültürüyle yoğrulmuş, demokrat ve hoşgörünün sembolü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çabalarını, günübirlik hesaplar peşinde gidenlere heba etmeyecek kadar vefalıdır” diyerek Kılıçdaroğlu’na tam destek verdi.



“ÜLKEMİZİN HAYATİ SORUNLARI VAR”



Türkiye’nin önünde çözüm bekleyen hayati sorunlar olduğunu ve bu süreçte kurultay tartışmaları yapılmasını eleştiren Ali Kılıç, “Bayrağını dalgalandırmaktan, kimlik ve rozetini taşımaktan onur duyduğum, Cumhuriyetimizin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi’nin, ülkemizin önünde aşılması gereken birçok engel, çözülmesi gereken birçok hayati sorun bulunurken bütün enerjisini kurultay ve isim ekseninde eritmesinden çok büyük üzüntü duyduğumun bilinmesini istiyorum” dedi.



24 Haziran’ın ardından baskın bir yerel seçim beklediğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti: “Henüz 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmeden, her kesimin kabul ettiği; ‘iktidar yerelden geçer’ tezi doğrultusunda önümüzde baskın yerel seçimler beklenirken, parti içinde gerilimin fitilini ateşleyen kurultay çağrısı ne zihinlerde ne de vicdanlarda gerçekçi bir yer bulmamaktadır.”



“KAVGAYA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK”



CHP’nin 70 yıllık süreçte pek çok kez Genel Başkan değişimi yaşadığını buna rağmen tek başına iktidar olamadığını vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti: “Yıllardır süregelen fakat soruna çözüm olmayan, ‘sen, ben’ mücadelesine ayıracak tek bir anımız dahi yok. Gönlümüz ne kadar el vermese de, kabul etmemiz gereken bir gerçek var ki; 24 Haziran ile birlikte ülkemiz yeni bir yönetim sistemine geçmiştir. Yüreği bizlerle atan milyonlara karşı görevimiz; ‘Biz’ olarak eski alışkanlıklardan kurtularak, çağımız, bugünümüz ve yarınımıza uygun tabandan tavana değişimi tartışarak yeni döneme hazırlanmak olmalıdır. Değişimi, örgütlenme modelimizi yenileyerek ve bağlılığımızı Sosyal Demokrat ideolojiye oturtarak, enerjimizi tazeleyebilir ve en alt kadrolara kadar güven tahsis ederek gerçekleştirebiliriz.”



“TOPLUMSAL UZLAŞIYA LİDERLİK ETTİ”



Kılıçdaroğlu’nun, demokratik ve parlamenter sisteme inanan her kesimi bir araya getirerek, toplumdaki uzlaşı kültürüne liderlik ettiğine vurgu yapan Kılıç, “Genel Başkanımız sayın Kılıçdaroğlu, demokrasi ve parlamenter rejime inanan dili, dini, ırkı, cinsiyeti ve rengi ne olursa olsun her kesimi bir araya getirerek, 16 Nisan referandumu ile birlikte toplumda uzlaşı kültürüne liderlik etmiştir. Liderliğini, partimizin kuruluş felsefesi Anadolu hümanizmi vizyonu ve misyonuna uygun olarak 24 Haziran seçimlerine kadar taşımış, mimarı olduğu ‘Millet İttifakı’ sayesinde Anadolu’da barış sürecini, meclisimizi çok sesli hale getirmesiyle taçlandırmıştır. Bu uzlaşı ve demokratik tavrını parti içinde de göstererek, kendisine karşı iki kez rakip olmuş mücadele arkadaşımızı, Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir makama aday göstermiştir” dedi.



“YÜRÜYECEK YOLUMUZ VAR”



CHP’nin gücünü Anadolu hümanizminden alan asil ve cesur yoldaşları olduğuna vurgu yapan Ali Kılıç açıklamasını, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin asil ve cesur yoldaşları; Hacıbektaş Veli, Hz. Mevlana, Yunus Emre gibi erenlerin kültürüyle yoğrulmuş, demokrat ve hoşgörünün sembolü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çabalarını, günübirlik hesaplar peşinde gidenlere heba etmeyecek kadar vefalıdır. Söyleyecek sözümüz yürüyecek yolumuz var” diyerek tamamladı.