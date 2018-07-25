Muharrem İnce'nin yaptığı hazırlık belli oldu

Muharrem İnce’nin değişim isteyen delegelerle birlikte bir koordinasyon oluşturduğu ve bir “Değişim Manifestosu” hazırlığında olduğu öğrenildi.

CHP’de olağanüstü kurultay için imza tartışmaları sürürken, konuya ilişkin şu ana kadar sessiz kalan Muharrem İnce’nin imza veren delegelerle birlikte bir koordinasyon oluşturduğu ve bir “Değişim Manifestosu” hazırlığında olduğu öğrenildi.

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Kurultay için imza toplayan Gaye Usluer'in de paylaştığı Vegaste'nin haberine göre, Muharrem İnce ise, kurultay isteyen delegelerle sık sık görüşüp, fikir alışverişinde bulunuyor.

İddiaya göre değişimin nasıl olacağı konusunda bir koordinasyonun kurulması konusunda İnce ve delegeler arasında bir mutabakat sağlandı. Oluşan koordinasyonda değişim isteyenlerin taleplerinin yer alacağı ve nasıl bir değişimin oluşması gerektiği konusunda bir “Değişim Manifestosu” hazırlanacak.