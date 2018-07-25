CHP sordu: Dünyayı melekler mi döndürüyor?

CHP'li Antmen, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Aile dergisinin Temmuz sayısında “Dünyayı melekler taşıyor ve döndürüyor” cümlesini meclise taşıdı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından süreli olarak yayımlanan Aile dergisinin, Temmuz sayısındaki bir yazıda, “Dünyayı melekler taşıyor ve döndürüyor” cümlesini meclise taşıdı.

BirGün Gazetesi'nde Erk Acarer imzası ile yer alan haberdeki, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından süreli olarak yayınlanan Aile dergisinin, temmuz sayısındaki yazı, çocuk eğitiminde gelinen yeri ve dincileşmeyi anlatıyor. Diyanet’in sitesinde de “Çocuklara Melekleri Nasıl Anlatalım?” başlığı ile yayımlanan yazıda, “Dünyayı melekler taşıyor ve döndürüyor” ibaresi üzerine CHP'li Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis başkanlığına soru önergesi verdi.

“Bu ifadeler Eğitim Sisteminin temel esasları olması gereken ilerici, laik, evrensel, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışıyla asla örtüşmemektedir” diyen Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a “Batı dünyasının uzay araştırmalarını ilerlettiği, Mars’a koloni kurulmasına kısa süre kaldığı bugünlerde Ortaçağda kalmış bu düşüncelerin çocuklara öğretilmesini doğru buluyor musunuz?” diye sordu.

CHP’li Vekilin önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

-Böyle bir anlayışla çağdaş, ilerici ve dünyayı yakalayan bir nesil oluşabileceğine inanıyor musunuz? Batı dünyasının uzay araştırmalarını ilerlettiği, Mars’a koloni kurulmasına kısa süre kaldığı bugünlerde Ortaçağda kalmış bu düşüncelerin çocuklara öğretilmesini doğru buluyor musunuz?

-Sorumlular hakkında Laikliğe ve çağdaş eğitim anlayışına aykırı davrandıklarından dolayı herhangi bir idari soruşturma açılması düşünülmekte midir?

-Konuyla ilgili gelen şikayet ya da eleştiri bulunmakta mıdır? Bu şikayet ve eleştiriler ne şekilde, nasıl ve kimler tarafından alınmıştır? Değerlendirmeleri ne zaman yapılacaktır?