İsmail Kahraman, CHP'nin o teklifini reddetti!

TBMM Başkanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2018 Yılının Adalet Yılı İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifini geri gönderdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla gönderilen yazıda, 2018 Yılının Adalet Yılı İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifinin incelendiği belirtilerek, şöyle denildi:

“TBMM İçtüzüğünün 67. Maddesinde Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözlerin varlığı halinde söz konusu yazı veya önergenin düzeltilmesi için sahibine geri verilmesi öngörülmüştür.

Kanun teklifinizin genel gerekçesinde yer alan ‘AKP tarafından yıllarca devletin bütün kadrolarına yerleştirilen, maddi ve maddi kaynakları ile büyütülen FETÖ…’ ve ‘… ancak tehlikenin geçtiğini fark edince eski fabrika ayarlarına dönerek kendi darbesini 20 Temmuz’da ilan ettiği OHAL ile gerçekleştirmiştir” şeklindeki ifadeler TBMM İçtüğüzünün 67. Maddesi kapsamında görüldüğünden gereken düzeltmelerin yapılması için tarafınıza geri verilmiştir.”