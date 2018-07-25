OHAL'in mağduru çok, ilgileneni yok

CHP’li Antmen, “OHAL İnceleme Komisyonu’na 110 bin 84 kişi başvurdu. On binlerce mağduriyet var ama inceleyen yok” dedi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, valilere geniş yetkiler tanıyan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan teklifle ilgili Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

AKP’nin getirdiği bu teklifle OHAL’in 3 yıl daha uzatıldığını kaydeden Antmen, “Halk yoksulluk içinde, eğitimde sonuncu bir ülke, işçi perişan, çiftçi mahvolmuş; siz milletin halini konuşacağınıza OHAL’i konuşuyorsunuz. Sizin asgari ücretlinin evine inen darbeden haberiniz var mı? İnsanları hapse attığınız yetmedi, bu kez de eve hapsettiniz, çünkü adım atsa para harcayacak, ama vatandaşın cebinde para yok. Haberiniz var mı; asıl darbe artık halka iniyor halka” ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları Heykeli hâlâ tutuklu

Antmen, genel kurulda 2 yıllık OHAL dönemiyle de ilgili rakamlar verdi. CHP’li vekil, OHAL’le birlikte laiklik, eşitlik, insan hakları, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü rafa kaldırıldığını ifade ederek, “Şu anda 5 dakika ötemizde bulunan İnsan Hakları Heykeli bile tam 424 gündür tutuklu. 20 Temmuz OHAL darbesi sonrası 129 bin 410 kişi kamudan ihraç edildi. 12 Eylül darbesi sonrası hakkında işlem yapılan öğretmen sayısı 3 bin 854 iken bu rakam OHAL rejiminde 61 bini aştı. OHAL rejiminde görevden alınan subay, astsubay sayısı 7 bin 267’iken 12 Eylül sonrası bu sayı iki bindi” dedi.

Birilerinin damadı mı olmalı?

Antmen, OHAL Komisyonu’yla ilgili de tepkisi dile getirerek, iktidar sıralarına doğru “Bir yıldan fazlaca bir süre önce kurulan ve haksızlığınıza zırh yaptığınız OHAL İnceleme Komisyonu’na 110 bin 84 kişi başvurdu. Kaç kişi işe döndü? 1560. On binlerce mağduriyet var ama inceleyen yok. OHAL Komisyonu’na başvuranlar illa birilerinin damadı mı olmalı?” sorusunu yöneltti.