'Kılıçdaroğlu, MYK’daki üye sayısını azaltacak'

Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "MYK’daki üye sayısını azaltacağını ve kimseyi rencide etmeden değişimi gerçekleştireceğini' aktardı.

Sarıkaya, olağanüstü kurultayın ise Nisan ayında yapılacağını öne sürdüi.

Sarıkaya'nın bugünkü "Ağustosta MYK, nisanda kurultay" başlıklı yazısı şöyle:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partideki değişimi kaçınılmaz olarak tanımladı.

Ancak değişimin ne zaman olacağı sorusunu açıkta bıraktı…

Bu durumda Kılıçdaroğlu, partideki değişimi, toplanan imzalara bakarak, “Önemli olan 634’ü bulmak değil, üçte bire denk gelen 400 delegenin imzası da yeterli” deyip seçimli olağanüstü kurultaya giderek mi yapar?

Yoksa Merkez Yürütme Kurulu’nda geniş kapsamlı değişiklikle mi yetinir?

Yakın çevresine dayanarak şunu belirteyim ki Kılıçdaroğlu’nun açıklaması öncelikle seçimli olağanüstü kurultay için imza veren delegeye şu mesajı gönderiyor:

“Yeterli imzaya ulaşamamış olabilirsiniz, ancak mesajınızı aldım, gereğini yapacağım…”

GEREĞİNİ NASIL YAPACAK?

Peki, gereğini nasıl yapacak?

Soruya iki farklı cevap geliyor.

Sayısı fazla olmayan ilk grup, Kılıçdaroğlu’nun seçimli olağanüstü kurultaya kendisinin götüreceği iddiasında.

Bu kadar imza toplandıktan sonra bunu yok sayamayacağı, dolayısıyla bir süre bekleyip ağustos içinde kurultay çağrısını bizzat kendisinin yapacağı inancında…

Bu kesimin dayandığı temeli şöyle özetlemek olası:

“Eğer 400’ü aşkın delegenin imzasını görmezden gelirse, partide sıkıntıya ve kopma sürecine yol açar. Yeni bir bölünmeye yerel seçim öncesi CHP’nin tahammülü yok, Kemal Bey de bunu görür…”

Bu kesim sıkıntının Merkez Yürütme Kurulu (MYK) değişimi ile çözümlenemeyeceği inancında.

Gerekçelerini de “Parti Meclisi’nde (PM) MYK’ya seçilecek nitelikte kim kaldı?” sorusuyla dile getiriyorlar.

MYK’DA SAYISAL DEĞİŞİM

Kurultayın olmayacağını savunan ikinci gruptakilerin sayısı ise daha yüksek…

Onlara göre “Kılıçdaroğlu yerel seçime 9 ay kala olağanüstü kurultaya gitmez, bunun partide yeni bir küskünler heyeti yaratacağını geçmişte yaşananlara bakarak bilir…”

Ancak Kılıçdaroğlu’nun da kayda geçirdiği gibi geniş değişimi kaçınılmaz görüyor.

Beklentileri ağustos ortasında PM’yi toplayıp, MYK’da geniş kapsamlı bir değişiklik yapacağı yönünde…

Değişim sonucu kimlerin MYK’dan gideceği konusunda ise rivayet yüksek.

Ağırlıklı beklenti, Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşlığı yaptığı kişilerle devam edeceği yönünde.

Yani üzerindeki yükü almakla birlikte, MYK’da kalmalarını sağlayacağı görüşü yüksek.

Beklenen o ki, Kılıçdaroğlu PM’deki durumu da dikkate alarak, benzer görevleri tek kişide bütünleştirerek MYK’daki üye sayısını azaltacak ve kimseyi rencide etmeden değişimi gerçekleştirecek...

KURULTAYIN ZAMANI

Kurultay için öngördükleri tarih ise yerel seçimin hemen sonrası; nisan ayı…

Olağanüstü kurultay için imza toplayanların açıklamalarına da tepkililer, “Seçim akşamına kadar yapılan her şeyi mükemmel görüp, ertesi gün her şeye yanlış demek etik değil…” cümlesini tekrarlamaktan kaçınmıyorlar.

Özellikle, “imzaları topladık MYK üyeleri gelip baksın” yaklaşımının doğru olmadığına da vurgu yapılıp, “Eğer bulduysanız getirir verirsiniz, niye bir MYK üyesi gidip bakacak?” sorusuna yanıt aranıyor.

Görünen o ki ağustos’ta MYK değişir, nisanda kurultay olur...

Ancak Kılıçdaroğlu iş bu noktaya gelmeden dünkü açıklamayı yapabilir, olanları baştan engelleyebilirdi.

Bir kez daha görüldü ki CHP’de genetik kod değişmiyor, başta beklenen sonradan geliyor...