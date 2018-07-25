Dokunulmazlıkta çifte standart

HDP Milletvekili Kemal Bülbül’ün yargılandığı dava durduruldu. Kararda, Bülbül’ün milletvekili seçilmesinin ardından “yasama dokunulmazlığı elde ettiği” belirtildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aynı durumdaki CHP’li Berberoğlu’nun başvurusunu reddetti.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava ‘Milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazandığı' gerekçesiyle durduruldu. Aynı durumda olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki talep ise Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından reddedilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanlığı döneminde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Kemal Bülbül hakkında 9 Nisan 2018'de dava açmıştı. Tutuksuz yargılanan Bülbül, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Antalya Milletvekili seçildi. Bülbül'ün avukatı, yargılamanın yapıldığı 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne davanın durdurulmasını istedi. Mahkeme, davanın durdurulmasına hükmetti, Bülbül hakkındaki, yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme şartı da kaldırıldı. Kararda, şu ifadelere yer verildi: “Sanığın yargılandığı suçunda niteliği dikkate alındığında T.C. Anayasası'nın 83/2. maddesinde belirtilen istisnai hallerden olmadığı, T.C. Anayasası'nın 83/2. maddesi göre milletvekili seçildiği an itibariyle yasama dokunulmazlığı elde ettiği, bu nedenle hakkında soruşturma kovuşturma yapılmasının şartının ortadan kalktığı sübut bulunduğundan, T.C. Anayasası'nın 83/2 ve 5271 sayılı CMK.nun 223/8. maddesine uyarınca sanık Kemal Bülbül hakkındaki kamu davasının durmasına oy birliği ile karar verildi.”

EMSAL TEŞKİL EDER…

Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün de Sözcü'den Asuman Aranca'ya yaptığı açıklamada, “Milletvekili Bülbül hakkında verilen karar Enis Berberoğlu için de emsal teşkil eder. İkisi de milletvekili seçilmiş ve dokunulmazlık kazanmış. Tek fark birisi daha önce de vekildi, diğeri yeni vekil seçiliyor. Mahkeme bir vekil için bu maddeyi uyguluyor, Yargıtay ise diğer vekil için reddediyor. Berberoğlu'nun durumu Anayasa'daki istisnai durumu öngören 14. maddeye de girmiyor, buna rağmen ret kararı çıkıyor. Adı üzerinde geçici olan Anayasa'nın geçici 20. maddesine dayanılarak talebimiz reddediliyor'' dedi.

MİT TIR'ları davasında yargılanan tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatları, 24 Haziran seçiminin ardından yargılamanın durdurulmasını istemişlerdi. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, talebi reddetmişti. Bunun üzerine Berberoğlu, ailesiyle, avukatlarıyla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını duyurdu.