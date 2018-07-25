Eren Erdem: Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı...

Eren Erdem'in mektubu 2 hafta önce yazdığını açıklayan avukatı Onur Cingil mektubu basın mensupları ile paylaştı.

Erdem mektubunda kendisine isnat edilen 'FETÖ'ye üye olmakla birlikte yardım etmek' suçlamasını reddetti. Erdem bu suçlamayı 'tam bir komedi' olarak yorumlarken, "2012 yılında, henüz AKP ile FETÖ kavgalı değilken Nurjuvazi adlı bir kitap yazmıştım. Sonra kitap FETÖ şikayetiyle mahkemelik oldu" dedi. Erdem ondan sonra yaşadıklarını anlattığı mektubunda Aydınlık Gazetesi'nde yazdığı yazıları örnek verdi. Erdem 15 Temmuz başarılı olsaydı, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağı iddiasında bulundu.

İşte Erdem'in mektubu: