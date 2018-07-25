25 Temmuz 2018 00:09

21 gün askerlikle ilgili 7 yıl arayla iki farklı açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlikte 21 günlük temel eğitimle ilgili iki farklı açıklaması sosyal medyaya düştü.
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CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlikte 21 gün temel askerlik yapılmasıyla ilgili 7 yıl önce yaptığı açıklama ile son açıklamasını karşılaştıran bir video paylaştı.

CHP'li Sancar, "YORUMSUZ" notuyla paylaştığı videoya şu notu düştü:

"Yıl: 2011

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Bedelliden yararlananlar 21 gün temel askerlik eğitimi almayacak.

Yıl: 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz."

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