21 gün askerlikle ilgili 7 yıl arayla iki farklı açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlikte 21 günlük temel eğitimle ilgili iki farklı açıklaması sosyal medyaya düştü.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlikte 21 gün temel askerlik yapılmasıyla ilgili 7 yıl önce yaptığı açıklama ile son açıklamasını karşılaştıran bir video paylaştı.



CHP'li Sancar, "YORUMSUZ" notuyla paylaştığı videoya şu notu düştü:



"Yıl: 2011

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Bedelliden yararlananlar 21 gün temel askerlik eğitimi almayacak.

Yıl: 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz."