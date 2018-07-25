21 gün askerlikle ilgili 7 yıl arayla iki farklı açıklama

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlikte 21 gün temel askerlik yapılmasıyla ilgili 7 yıl önce yaptığı açıklama ile son açıklamasını karşılaştıran bir video paylaştı.
CHP'li Sancar, "YORUMSUZ" notuyla paylaştığı videoya şu notu düştü:
"Yıl: 2011
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Bedelliden yararlananlar 21 gün temel askerlik eğitimi almayacak.
Yıl: 2018
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz."