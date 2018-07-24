İşte CHP'de 9 günde toplanan imza sayısı

CHP’de olağanüstü kurultay için toplanan imzalarda ulaşılan son sayı açıklandı. Bugün mesai saati bitimine kadar noter aracılığı ile CHP kurultay delegeleri kurultayın toplanması için imza vermeye devam etti.

Kılıçdaroğlu 'A Takımı'nı değiştiriyor

Edinilen bilgiye, olağanüstü kurultay için imza verenlerin sayısı 9. günde 643’e ulaştı.

KURULTAY SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

CHP Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay için gerekli imzaların toplanmasının ardından imzaların parti yönetimine iletilmesi gerekiyor. İmzaların parti yönetimine tesliminden sonra parti yönetiminin önünde 45 günlük bir süreç başlıyor ve Kılıçdaroğlu’nun bu süre içinde (Parti tüzüğüne göre) olağanüstü seçimli kurultaya gitmek zorunda kalıyor.