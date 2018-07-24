CHP'de 3 ilçe başkanı daha imza verdi

CHP'de yaşanan kurultay için imza toplama sürecinde imzalar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Menderes İlçe Başkanı Ahmet Pala’nın, olağanüstü kurultay için imza verdiği öğrenildi. Değişimden yana refleks gösteren Pala’nın 25 Temmuz Çarşamba (yarın) basın açıklaması yapacağı belirtildi. Ayrıca Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan ve Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam da imza verdi.



Mehmet İŞLER / EGEDESONSÖZ- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) içinde bulunduğu olağanüstü kurultay tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce lehine değişim talebiyle başlatılan imza toplama hareketi tüm hızıyla sürüyor.

Süreçte 600’ün üzerinde imzanın toplandığını öne süren muhalifler ile genel merkez kanadındaki temsilciler birbiriyle zıt açıklamalara imza atıyor.

Partinin en güçlü olduğu illerin başında gelen İzmir’de ise değişim cephesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Genel Başkan eski Yardımcısı, İzmir eski Milletvekili ve İl eski Başkanı Alaattin Yüksel, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Bornova İlçe eski Başkanı Nevzat Kavalar, İl eski Başkanı Asuman Ali Güven, Ödemiş İlçe eski Başkanı Mehmet Birlik gibi önemli isimler yer alıyor.

Görevdeki ilçe başkanları ve belediye başkanlarının büyük çoğunluğu sessizliğini korurken önemli bir bölümü ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır sergiliyor. İl Başkanı Deniz Yücel ise sürecin başından itibaren CHP Lideri’nden yana refleks göstereceğini açıkça ilan etmişti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu son grup toplantısında yaptığı flaş açıklamada, “Partide ciddi değişiklikler olacağını belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 'Biz partiyi Türkiye'nin bütün coğrafyasında konuşulur hale getirdik. Dolayısıyla değişim olacaktır hiç kimse bundan endişe duymasın” ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin ardından Menderes İlçe Başkanı Ahmet Pala’nın da notere giderek imza verdiği öğrenildi. Başkan Pala’nın 25 Temmuz Çarşamba günü basın açıklaması yapacağı belirtildi. Öte yandan Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam ve Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan'ın imza verdiği ifade edildi.

Beydağ İlçe Başkanı Feridun Yılmazlar ve Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz'ın da imza vermesinin an meselesi olduğu öne sürüldü.

Şu ana kadar Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak, Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil imza verdi.