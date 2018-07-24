AKP ve MHP'liler, bir araştırma önergesini daha reddetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yolcu treninin devrildiği, 24 kişinin hayatını kaybettiği kazaya dair verilen araştırma önergesi reddedildi.

Gelişmeyi duruyan İYİ Partili Aylin Cesur, partisinin verdiği önergenin reddedildiğini bildirerek, “'Devlet olmanın gereği' diye kurs açılması için de bir önerge mi versek?" ifadeleriyle karara tepki gösterdi.

Cesur, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"İYİ Parti Grubu olarak, Çorlu'da yaşanan tren kazası araştırılsın-varsa sorumlular bulunsun diye vermiş olduğumuz Meclis Araştırma Önergemiz AKP ve MHP milletvekillerinin tümünün oylarıyla reddedildi."

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de önergenin reddedildiğini Twitter adresinden paylaştı.

DÜN DE 'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI ÖNERGESİ REDDEDİLMİŞTİ

Dün yine İYİ Parti'nin, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması istemiyle verdiği önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.