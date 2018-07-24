İstanbul'da CHP'li bir belediye başkanı daha 'değişim' dedi

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu ile Adalar Belediye Başkanı CHP'li Atilla Aytaç, CHP'de 'olağanüstü kurultay isteyen isimler' arasına katıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu seçimini yaptı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI DA ‘OLAĞANÜSTÜ KURULTAY’ DEDİ

Nuhoğlu’nun ardından bir açıklama da Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç’dan geldi. Aytaç da CHP’de bir değiyim isteğinin ortaya çıktığını bunun için de partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için çağrıda bulunup toplantı çağrısı için imza verdiğini açıkladı.



Atilla Aytaç