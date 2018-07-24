24 Temmuz 2018 17:16

İstanbul'da CHP'li bir belediye başkanı daha 'değişim' dedi

İstanbul'da CHP'li bir belediye başkanı daha 'değişim' dedi
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun ardından Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç da seçimini yaptı.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu ile Adalar Belediye Başkanı CHP'li Atilla Aytaç, CHP'de 'olağanüstü kurultay isteyen isimler' arasına katıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu seçimini yaptıKadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu seçimini yaptı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI DA ‘OLAĞANÜSTÜ KURULTAY’ DEDİ

Nuhoğlu’nun ardından bir açıklama da Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç’dan geldi. Aytaç da CHP’de bir değiyim isteğinin ortaya çıktığını bunun için de partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için çağrıda bulunup toplantı çağrısı için imza verdiğini açıkladı.


Atilla Aytaç

Çok Okunanlar

Siyaset