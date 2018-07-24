CHP'li Osman Gürün tarafını seçti

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Osman Gürün, partisinin olağanüstü kurultaya gidip gitmeyeceği yönündeki soruya, "Ben imza vermedim. İmza vermeyi de düşünmüyorum. Kurultayın yerel seçimler öncesi yapılmak istenmesi stratejik açıdan doğru zamanlama değil" dedi.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde il genelinde görev yapan basın mensuplarının katıldığı toplantı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Osman Gürün, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Gürün'e, partisinin olağanüstü kurultaya gidip gitmeyeceği yönünde bir soru soruldu.

Tüzüğe göre yeteri kadar imza toplandığı takdirde kurultayın yapılacağını söyleyen Başkan Gürün, olağanüstü kurultay için noter kanalıyla imza toplama süresinin pazartesi günü son bulacağını da belirterek, "O zamana kadar sakin bir şekilde beklememiz gerekiyor. Çıkan sonuç hepimizin başının üstünde. Delegelerimizin çoğunluğu kurultay yapalım diyorsa, kurultay yapılacaktır. Ben imza vermedim. İmza vermeyi de düşünmüyorum. Kurultayın yerel seçimler öncesi yapılmak istenmesi parti ve stratejik açıdan doğru zamanlama değil" dedi.

Çalıştay vurgusu yapan Gürün, "Yerel seçimler bittikten sonra daha geniş, uzun süreli, parlamentonun şu anki yetki ve sorumluluğundaki geldiği durum göz önüne alınarak, siyaset yapma ve politika üretme olarak geniş zamanlı bir çalıştay yapılmalı. Örneğin sağlık, ekonomi, madencilik, Güneydoğu ve dış politikayla ilgili komisyon raporları oluşturulmalı. Raporlar öncelikle delegelere gönderilmeli. Her komisyon raporu okunarak tartışılmalı. Birisi gitsin, birisi gelsin kurultayı olursa, partimize ve ülkemize yarar getirmez. Programlarımızın her birini gözden geçirmemiz gerekiyor. Erken seçim sözlerinin de uçuştuğu bir ortamda yerel yönetimleri geçelim, iki seçimi geçiren yönetim olarak bir çağrı yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, yeni yönetim anlayışı ve onun temsilcisiyle yoluna devam edip, ülkemize çok daha yararlı, demokrasi kurallarının çok daha fazla uygulandığı parlamenter sisteme dönülen, ekonominin, paylaşımın, üretimin dizayn edilmiş ve ülkeyi geleceğe, muasır medeniyet seviyesine taşıyacak bir politikayla yürümesi lazım. Benim beklentim budur" diye konuştu.