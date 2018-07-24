'Kurultayımızı toplayın, hesaplaşalım'

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in delegelerden 72 saat istediğini söyledi. Türkkan, Akşener'in kendisine "Kurultayımızı toplayın, orada hesaplaşalım" dediğini aktardı. Türkkan'da Millet İttifakı'nın partisine oy kaybettirdiğini, sadece Saadet Partisi'yle ittifak yapmanın daha doğru olacağını savunarak "CHP'liler bize 15 vekil verdiklerini söylediler, teşekkür ederiz ama biz de CHP'ye 32 tane milletvekili verdik" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Lütfü Türkkan'ın partisindeki kongre ve seçim sürecine ilişkin açıklamaları şöyle:

"Meral Akşener'i çok iyi gördüm, biraz daha görevini yapmış gördüm. Delegenin tavrı karşısında kayıtsız kalmayacağından eminim. Bu parti Meral Akşener'le vücut bulmuştur ve onunla devam edecektir, kimsenin şüphesi olmasın. Kendisinin söylediği tek bir şey var: 'Kurultayımızı toplayın, orada hesaplaşalım'."

"50 yıllık partilerin 50'ye yakın milletvekili çıkardığı Meclis'te 42 vekilimiz var"

Sayın Akşener Twitter'da verdiği mesaj ile vermek istediği mesajı doğru algılamak lazım. Hiçbir parti genel başkanı olağanüstü kongre kararı aldığında genel başkan adayı olmaz, delegeler aday gösterir. Biz tüm delegelerimizle Sayın Meral Akşener'i aday gösterme kararı aldık ve dün gece kendisine ilettim. Biz çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. 8 ayda kurulan bir parti, o kadar çok engellemelerle karşılaşıldı ki. Sayın Meral Akşener Türkiye'de televizyonlarda yok sayıldı. 50 yıllık partilerin 50'ye yakın milletvekili çıkardığı Meclis'te İyi Parti 42 vekil ile temsil ediliyor.

Kurultayda çarşaf liste olacak"

"Çalıştayımızın esas konusu hatalarımızı tespit etmekti. Yerel seçimlere hazırlanırken nasıl bir kadroyla gitmeliyiz, neler yapmalıyız, mevcut teşkilat yeterli mi tüm bunların tartışıldığı bir çalıştay oldu. Ben bunca yıldır siyaset yapıyorum böyle demokratik bir şekilde fikirlerin beyan edildiği bir başka çalıştay görmedim.Meral Akşener çalıştayda istifa etmedi. Sayın Akşener salona tekrar geldiğinde de, sorumluluğu üzerine aldığını ifade etti ve kongre kararı aldı. Türk siyasetinde çok önemli bir başlangıç bu. Bundan sonra hiçbir siyasi parti seçimden sonra sorumluluğu parti teşkilatlarına bırakıp kaçamayacak. Çalıştayda yapılan çalışmalarda kesinlikle direkt olarak Meral Hanıma yöneltilmiş bir suçlama yok. Kurultayda çarşaf liste olacak. Kongrenin 15 Ağustos'tan önce yapılmasını bekliyoruz. Biz kongre yapılamadığı için yeni parti kurmuş bir ekibiz. O yüzden seçimden sonra kongre yapmamız çok önemlidir.

"12-13 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçebileceğini düşünüyorum"

MHP ülkücü tabana hitap eden ve ideolojisi bu taban üzerinde inşa edilmiş bir siyasi hareket. Yaklaşık 1 yıldır iktidarın gençlik kolları gibi çalışan partiden rahatsız olan bir taban var. 24 Haziran'da Ülkücülerin oyunu biz aldık. AKP seçmeni MHP baraj altında kalmasın diye çok büyük bir fedakarlık yaptı. MHP tabanının oyunu İYİ Parti aldı. 12-13 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçebileceğini düşünüyorum.

"Meral Akşener delegenin tavrı karşısında kayıtsız kalamaz"

"Kendisini çok iyi gördüm, biraz daha görevini yapmış gördüm. Ben Sayın Meral Akşener'in bu delegenin tavrı karşısında kayıtsız kalmayacağından eminim. Bu parti Meral Akşener'le vücut bulmuştur ve onunla devam edecektir kimsenin şüphesi olmasın. Kendisinin söylediği tek bir şey var: 'Kurultayımızı toplayın, orada hesaplaşalım.'"

"72 saat süre istedi"

"Dün gece Diyarbakır İl Başkanı da oradaydı, Çeşme ilçe başkanı da oradaydı. Her yerden partili vardı. Meral Hanım bu yağmurda o kadar insanın orada olmasından üzüntü duyduğunu söyledi ve 72 saat süre istediğini ifade etti.

"CHP'ye 32 tane milletvekili verdik"

Millet İttifakı o günkü şartlar dahilinde kurulması doğru olan bir ittifaktı. Bunun hesabını yapmak elbette önemli. Mesela Orta Anadolu'da bulunan arkadaşlarımız Millet İttifakı'ndan dolayı oy alamadı. CHP'liler bize 15 vekil verdiklerini söylediler, teşekkür ederiz ama biz de CHP'ye 32 tane milletvekili verdik. Millet İttifakı'ndan biz zarar gördük. Sadece Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifakı olsaydı daha doğru olurdu."