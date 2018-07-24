Kılıçdaroğlu'ndan son dakika 'değişim' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu 'A Takımı'nı değiştiriyor

KILIÇDAROĞLU: DEĞİŞİM OLACAK



Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayadı, parti içinde yaşanan kurultay ve değişim açıklamalarıyla ilgili, "Son 10 yılda en büyük değişimleri yaşayan parti CHP'dir. Değişmeyen tek şey değişimdir. Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partinin çok daha geniş alanlarda konuşulmasını sağladık. Değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın" dedi.

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