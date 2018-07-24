24 Temmuz 2018 14:50

Kılıçdaroğlu'ndan son dakika 'değişim' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan son dakika 'değişim' açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultaya ilişkin basın açıklamasında bulundu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu.

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KILIÇDAROĞLU: DEĞİŞİM OLACAK

Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayadı, parti içinde yaşanan kurultay ve değişim açıklamalarıyla ilgili, "Son 10 yılda en büyük değişimleri yaşayan parti CHP'dir. Değişmeyen tek şey değişimdir. Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partinin çok daha geniş alanlarda konuşulmasını sağladık. Değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın" dedi. 

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