Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından bedelli askerlikle ilgili olarak '21 günün düşmesi söz konusu değil' dedi.

Erdoğan'ın bedelli askerlikle ilgili grup toplantısında ise şu açıklamalarda bulundu:

Bedelli askerlik ile ilgili kanunun da bu hafta Meclis'ten geçirerek o konuda da sözümüzü tutmuş olacağız. Seçim sonrası bu konu ile ilgili yetkili bakanlıkla çalışmalarımızı yaparız, adımı da atarız dedik ve bu adımı attık. İnşallah hafta sonu itibariyle bunu da yapmış olacağız.

Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı dönemde biz, yığılmaları önlemek için bedelli askerlik düzenlemesi çıkarmak zorunda kalıyoruz. Gereken hazırlıkların ev planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız. Türkiye’nin yürüttüğü mücadeleleri, gerçekleştirdiğimiz operasyonları yükümlülerle yapma imkanımızın olmadığı açıktır. Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir.

Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimi verebileceğimiz hem de TSK’nın insan gücünü uzmanlığa dayalı hale getirebileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz.