Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması

Konuşmasına Yunanistan'daki yangında yaşamını yitirenlere başsağlığı dileyerek başlayan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Üst düzey yöneticilerle ilgili çalışmalarımızı önemli ölçüde tamamladık, tamamlıyoruz. Bakanlarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarını hazırlıyor. Seçim sürecindeki taahhütlerimizi de hemen uygulamaya geçireceğiz. Ve 100 günlük program çalışmamız devam ediyoruz.

— OHAL'i kaldırmamız önemli bir adımdır. Söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. "Seçimin ardından bu adımı atacağız" dedik. "Ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız" dedik ve bu gerçeği uygulamaya bir kez daha geçirmiş olduk.

— 'Seçim sonrası yetkili bakanlıkla çalışmalarımızı yaparız ve bununla ilgili adımı atarız' dedik ve bedelli askerlik konusunda adımımızı attık. Türkiye'yi bir daha bedelli kanununa ihtiyaç duymayan bir düzenlemeyle buluşturacağız.

'MİLLETİMİZİN ASKERLİKLE BAĞININ KOPMASINI İSTEMİYORUZ'

- Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı bir dönemde biz, yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkartmak zorunda kalıyoruz.

— Milletimizin askerlikle bağının kopmasını istemiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitiminin tatbiki olarak verebileceğiz ve TSK'nın insan gücünü uzmanlığa dayalı hale getirebileceğiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Terörle mücadelenin herhangi bir zaafiyete uğramadan devam etmesini arzu ediyoruz.

— Türkiye'nin her bölgesinde OHAL ilan etme hakkımız vardır. Terör riskinin çok daha düşük olduğu ülkeler, bizden 10 kat fazla yaptırım uyguluyor. Çıkardığımız kanunlar yüzünden kimsenin bizi eleştirmeye hakkı yoktur. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürüttük, yürütmeye devam edeceğiz.

'ŞİMDİ MÜNBİÇ KONUSUNU GÜNDEME GETİRİYORUZ'

- Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar doğru yolda ilerlediğimizin en büyük ispatıdır. Suriye'yi adım adım güvenli hale getiriyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla yaklaşık 4 bin kilometre alanı Suriyeli kardeşlerimizin güvenle yaşayabileceği hale getirdik.

— Şimdi ABD'li arkadaşlarımızla Münbiç konusunu gündeme getiriyoruz. Bu ülkedeki operasyonlarımız, her yer güvenli bir hale gelene dek sürecektir. Beka meselesi olarak gördüğümüz bu konuda kimse bize engel olamaz. Gerçek dostlarımız, bu mücadelemizde yanımızda olanlardır. Teröristlerin yanlarında yer alanları da asla unutmayacağımızı belirtmek isterim.

'İSLAM DÜNYASINI İSRAİL'E KARŞI HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUM'

— (Yahudi Ulus Devlet Kanunu) Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki, en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır.

— İslam dünyasını, Hristiyan alemini, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum."

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